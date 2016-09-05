Одесса, Украина, 5 сентября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. У входа в порт Одессы «Южный» на турецком грузовом судне Mehmet Unlu произошли беспорядки: экипаж устроил бунт на борту во время дрейфа корабля, сообщил в своем Facebook глава группы терминалов ТИС порта Андрей Ставницер.

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По его словам, сигнал SOS поступил с борта корабля в 23:25 по местному времени 4 сентября. «Очевидно, произошёл бунт и поножовщина. Часть экипажа (в основном турки) обесточила судно и забаррикадировалась», — пишет Ставницер.

Грузовое судно Mehmet Unlu в этот момент дрейфовало в море у входа в порт Южный. Корабль отбуксировал подальше от камней буксир Champion, вызванный диспетчерами порта. В беспорядках и поножовщине пострадал капитан сухогруза — он получил тяжелое ранение. Также госпитализированы трое членов экипажа.

Mehmet Unlu направлялся из украинского Николаева в Иорданию. На месте происшествия работают сотрудники подразделения «Альфа» и погранслужбы Украины.