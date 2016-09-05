Пермь, 5 сентября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Из резервного фонда пермского краевого правительства выделен четвертый транш в размере 12,5 млн рублей для выплат гражданам, у которых сумма ущерба жилым помещениям и имуществу первой необходимости в результате весеннего паводка превысила 100 тыс. рублей. Дополнительные выплаты получат порядка 150 семей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

Материальная помощь будет выплачиваться на основании акта органа местного самоуправления, подтверждающего, что жилое помещение пострадало от паводка и понесенный ущерб в денежном эквиваленте превышает 100 тыс. рублей.

Таким образом, на сегодняшний день общая сумма средств из краевого бюджета на выплаты пострадавшим от паводка для восстановления жилых помещений и имущества первой необходимости достигнет 56,3 млн рублей.

Отметим, что региональное правительство трижды повышало размеры фонда для выплат населению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально 26 апреля 2016 года на эти нужды выделили 10 млн рублей. Это вызвала волну недовольства у пострадавших. Так, в городе Кудымкаре 15 мая даже состоялся митинг под девизом «Защитите нас от паводка!». В Кудымкаре подсчитали, что если эти средства (10 млн рублей) разделить только на кудымкарские пострадавшие 452 дома, то каждое домовладение получит всего по 22 тысячи рублей. С учетом того, что кроме Кудымкара режим ЧС был введен еще в одном городе Прикамья и пяти районах края, сумма компенсации в каждом отдельном случае может составить лишь несколько тысяч рублей.

Краевые власти оперативно среагировали на ситуацию и увеличили первоначальные 10 млн еще на 12,4 млн рублей.

Третий транш на выплаты пострадавшим от паводка в размере 21,4 млн рублей выделен из резервного фонда правительства Пермского края 22 июня 2016 года.

Кроме этого, согласно постановлению, краевое минприроды оказывает жителям региона, имущество которых утрачено или повреждено в результате ЧС, содействие во внеочередной заготовке древесины.

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