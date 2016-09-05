Ханчжоу, Китай, 5 сентября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Организаторы саммита G20 в китайском Ханчжоу рассказали журналистам об организации питания мировых лидеров в ходе мероприятия. Торжественный банкет, посвященный открытию форума «Большой двадцатки», состоялся в роскошном отеле «Сицзы», расположенном на берегу озера Сиху. Известно, что Ханчжоу был одним из самых излюбленных городов Великого кормчего — Мао Цзэдун останавливался в отеле «Сицзы» более 40 раз.

cegoh Блюдо из краба

Оргкомитет пригласил более 120 лучших поваров, которые должны были создать самые известные блюда китайской кухни. Результатом их работы стало меню, состоящее из более чем 100 блюд, каждое из которых приготовлено по рецептам, возраст которых превышает в среднем, 150 лет, пишет «Жэньминь жибао».

Главы государств попробовали более 20 видов холодных закусок, в том числе свежесоленые огурцы по-сычуаньски и копченое филе рыбы, пойманной в озере Сиху. Самым необычным супом стал бульон, изготовленный на отваре грибов мацутакэ, известных также как сосновый гриб.

Горячие блюда были представлены традиционной жаренной рыбой с кедровыми орехами в кисло-сладком соусе, морскими креветками, сваренные в зеленом чае. Как утверждают повара, вода для варки креветок была взята из колодца, вырытом императором Цяньлуном — одним из правителей династии Цин. По просьбе президента Бразилии Мишеля Темера, являющегося поклонником китайской кухни, был приготовлен краб, фаршированный оранжевой икрой морских рыб.

Из напитков политики предпочитают воду, соки, чай и кофе. Специально для мероприятия в Ханчжоу было доставлено несколько сотен бутылок белого и красного китайского вина урожая 2011 г.

Ужин завершился сезонными фруктами, мороженым, кофе и чаем, которые подавались с традиционными китайскими пирожными. Все блюда подавались на фарфоровой посуде, расписанной в классических для Китая жанрах — «Цветы и птицы», «Реки и горы» и др. Обложки всех приглашений и меню были сделаны из шелка, расписанного тушью.

Место проведения званого ужина — отель «Сицзы» — был открыт в 1958 г. В нем неоднократно останавливались многие мировые лидеры, более 20 лет «Сицзы» оставался закрытым объектом для высшего руководства КПК. Открытие гостиницы для рядовых граждан КНР произошло лишь в 1979 г. Отель известен своими живописными садами, большой банкетный зал отеля может вместить до 300 гостей.