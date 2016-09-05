Санкт-Петербург, 5 сентября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. После анонимного звонка о заложенной бомбе в Санкт-Петербурге эвакуирован Балтийский вокзал. Об этом сегодня, 5 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

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Полиция ищет взрывчатку.

Звонок с сообщением о заминировании Балтийского вокзала поступил в 12:10. Из здания началась эвакуация пассажиров и сотрудников вокзала.

В настоящее время вокзал закрыт. Транспортные полицейские и кинологи со служебными собаками обследуют территорию.

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Напомним, что за заведомо ложное сообщение об угрозе теракта в Уголовном кодексе РФ установлена ответственность — до пяти лет лишения свободы и крупный денежный штраф.