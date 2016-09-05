Ставрополь, 5 сентября, 2016, 12:49 — ИА Регнум.



ernie Пожар

В Ставропольском крае во время пожара в жилом доме сгорела семья с пятилетним ребенком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Всего в пожаре, произошедшем в жилом доме города Ипатово, сгорели трое взрослых людей и пятилетний ребенок. В краевом управлении МЧС сообщили ИА REGNUM, что огонь разгорелся 5 сентября в 02:40 в доме по улице Пролетарская.

По уточненной информации, сожжена мебель на 48 квадратных метрах. Когда тушили пожар, в доме нашли тела четырех человек. На место прибыли следователи и криминалисты, а также сотрудники спасательных служб.

Сейчас проводится проверки всех обстоятельств, по результатам которой будет решено, возбуждать ли уголовное дело. Но у следствия есть версия причины возгорания: неосторожное обращение с огнем.