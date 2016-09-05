Симферополь, 5 сентября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Русскоязычные граждане Украины, постоянно проживающие в Крыму, уже в течение двух лет не могут получить вид на жительство в России и живут на российской территории на положении гастарбайтеров.

Илья Репин. Босяки. Бесприютные (фрагмент). 1894

В редакцию ИА REGNUM поступило обращение, коллективное открытое письмо на имя президента Владимира Путина и премьер-министра России Дмитрия Медведева от инициативной группы украинских носителей русского языка Крыма. В нем, в частности, сообщается о противодействии, с которым столкнулись желающие получить российское гражданство и жить в Крыму — причем не только со стороны органов власти Украины, но и со стороны российских чиновников.

«Мы как русские и русскоязычные граждане Украины, являющиеся соотечественниками по факту единства языка и культуры и истории, признанные носителями русского языка (НРЯ) в Крыму и Севастополе в соответствии с Федеральным законом 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», хотим обратиться к вам со следующей просьбой».

«Все мы начали процедуру по упрощенному приобретению гражданства Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и «Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации», утвержденного Указом Президента Российской Федерации №1325 от 14.11.2002, имеем соответствующие решения о признании нас носителями русского языка, также нами получены уведомления о возможности принятия в гражданство Российской Федерации в случае выхода из гражданства Украины. Однако вскоре после воссоединения Крыма с Россией на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» №1207-VII от 15.04.2014, согласно которому все органы власти в Крыму являются для Украины незаконными, а документы, выданные ими, не имеют юридической силы и не создают правовых последствий».

Теперь, говорится в обращении, для выхода из гражданства Украины требуется предоставить в консульство Украины «Уведомление о возможности принятия в гражданство Российской Федерации», которое по украинскому законодательству не имеет юридической силы.

«Таким образом, мы не можем, по независящим от нас причинам (из-за особенностей законодательства Украины, связанных с Крымом), подать заявление на выход и совершить выход из гражданства Украины для приобретения вида на жительство и гражданства Российской Федерации», — говорится в обращении.

«Законодательством Российской Федерации предусмотрена возможности приобретения вида на жительство и гражданства в случаях, когда НРЯ не может выйти или отказаться от гражданства своего государства, так вид на жительство и гражданство РФ приобретается НРЯ в случае предоставления ими документа, подтверждающего невозможность выхода из гражданства своего государства, однако в случае с украинскими НРЯ в Крыму данные процедуры почему-то не срабатывают». По утверждению представителей инициативной группы, ни один из документов о невозможности выхода из украинского гражданства в российских органах внутренних дел и миграционной службе принят не был — без объяснения причин.

«В условиях, когда украинские власти запретили консульским отделам в России документационное обслуживание граждан Украины, «находящихся на временно оккупированных территориях», получение любого документа от украинских консульств практически невозможно, а получение каких-либо документов на украинской территории сопряжено для некоторых из нас со значительным риском. При этом ФМС/ГУВМ МВД, владея всей ситуацией, годами занимает очень странную позицию, не предлагая нам никакого выхода из сложившейся ситуации, не принимает заявления на вид на жительство и гражданство и предлагает нам находиться на территории России в Крыму только в качестве трудовых мигрантов на общих основаниях. Как это согласуется с политикой поддержки соотечественников, проводимой государством?» — говорится в обращении.

«Наибольшая странность состоит в том, что происходит это в том же самом регионе, который был принят в состав РФ как раз для защиты русского и русскоязычного населения, о чем упомянул в своем выступлении Дмитрий Анатольевич (Медведев, на форуме «В единстве с Россией» 29 августа — прим. ИА REGNUM ), где два с половиной миллиона человек были приняты в гражданство РФ на основании своего волеизъявления. Как соотечественники, находящиеся в сложной ситуации, обращаемся к вам с просьбой помочь нам найти из неё выход в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Мы уверены, что в качестве полноправных граждан мы сможем принести гораздо больше пользы России, той стране, которой мы сохраняли верность, находясь за её пределами, и которой сохраняем верность до сих пор, чем в качестве гастарбайтеров, пускай и хорошо владеющих русским языком».

Как пояснили ИА REGNUM представители инициативной группы, с 2014 года для получения в упрощенном порядке гражданства РФ носителями русского языка необходимо получить соответствующее решение о признании носителем русского языка. Такое решение выдается только один раз и имеет неограниченный срок действия, причем обращаться за ним повторно в другом регионе РФ нельзя. После принятия решения гражданин обращается в консульство своей страны с заявлением о выходе из гражданства, а после этого — уже в российские компетентные органы за видом на жительство. После получения документа о выходе из гражданства заявитель получает российский паспорт.

«В случае с гражданами Украины в Крыму, данные процедуры не срабатывают по следующим причинам. Во-первых, Украина не дает выезда на ПМЖ в Крым, потому что считает его своей территорией. Некоторые граждане Украины не могут или опасаются получать штамп о выезде на ПМЖ в Россию, так как это связано с необходимостью снятия с воинского учета и визитом в военкомат», — пояснил собеседник агентства.

«Даже если украинский носитель русского языка в Крыму имеет штамп о выезде на ПМЖ в Россию, украинские консульства (и вообще любые органы) отказываются принимать уведомления, так как на Украине принят закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» №1207-VII от 15.04.2014, согласно которому все органы власти в Крыму являются для Украины незаконными, а документы, выданные ими, не имеют юридической силы и не создают правовых последствий», — говорят представители инициативной группы.

При этом, добавляют они, в российском законодательстве предусмотрена возможность получения носителем русского языка вида на жительства на основании документа о невозможности выхода из гражданства того государства, гражданином которой является заявитель. Однако на данный момент ни один документ о невозможности выхода из гражданства Украины, предоставленный жителями Крыма, «не принимается ни территориальными органами ФМС/ГУВМ МВД, ни их руководством в Москве. Причем это носит массовый и долговременный характер». По словам активистов, с начала действия программы для носителей русского языка в Крыму ни один из них, имея украинское гражданство, воспользоваться им не смог.

«Территориальные органы ФМС/ГУВМ МВД в Крыму никак не комментируют отказ от приема заявлений на ВНЖ на основании документов украинской стороны, только заявляют, что они не являются подтверждением невозможности выхода из гражданства Украины, не говорят, по каким критериям они определяют, годится или не годится тот или иной документ, аналогичные ответы мы получаем и из Москвы. Непонятно, чего вообще от нас хотят. Нам лишь предлагают находиться в Крыму в качестве трудовых мигрантов на общих основаниях», — объясняют активисты.

«В ответ на вопрос, работает ли вообще программа НРЯ в Крыму, мы слышим, что да, работает, но в отношении украинских НРЯ работа процедуры заканчивается только выдачей уведомлений. Мы не знаем точной статистики по НРЯ в Крыму, не знаем, работает ли эта процедура в отношении граждан других стран СНГ, но точно известно, что ни одного случая получения украинским НРЯ в Крыму не было. Сколько человек прошло по этой программе в Крыму? Опять-таки мы не знаем. Счет явно идет не на десятки, комиссия по НРЯ работает с октября 2014 года, ежемесячно на экзамены идут десятки человек. Вот уже два года мы постоянно поддерживаем контакт с другими НРЯ в Крыму и на остальной части России, ведем обмен опытом и делимся впечатлениями на соответствующих форумах в соцсетях, все единодушны, что по программе НРЯ украинским гражданам лучше ехать на материк, чем в Крым. Никто и никогда не слышал об НРЯ с Украины, получивших гражданство в Крыму», — рассказал представитель инициативной группы.

«Переезжая в Россию, в Крым, мы были готовы к противодействию украинской стороны, к сложностям жизни в переходном статусе да и ко многому другому, но оказались не готовы к поведению российской стороны. Все мы стали заложниками большой политики и оказались в крайне сложной ситуации», — утверждают авторы обращения.

«Наше открытое письмо — это, возможно, единственный шанс поднять нашу проблему на уровень принятия решений, особенно в свете заявлений премьер-министра о том, что процедуры получения гражданства для соотечественников будут упрощаться и Россия гарантирует поддержку соотечественников в любом уголке мира», — говорят активисты.