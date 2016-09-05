Вологда, 5 сентября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. В региональном правительстве приняли постановление, которое изменило порядок определения платы за увеличение земельных участков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Яблоневый сад.1918

Цена резко уменьшается в случаях, если участки принадлежат гражданам, а их увеличение происходит за счет перераспределения свободных участков, которые находятся в собственности РФ, региона или района.

«Если до недавнего времени мы исходили из кадастровой стоимости того участка, который принадлежал гражданину и к которому присоединялась дополнительная часть земельного участка, то сегодня, во-первых, мы будем исходить из стоимости того участка, который присоединяется, либо из стоимости среднего показателя кадастровой оценки земли во всем кадастровом квартале. А во-вторых, мы снижаем ставку. Если до сегодняшнего дня она была равна самой кадастровой оценке земли, то после принятия и вступления в силу постановления размер платы будет исчисляться из расчета 15 сотых кадастровой стоимости земельного участка», — цитирует корреспондент ИА REGNUM замгубернатора Эдуарда Зайнака.

Однако постановление затронет лишь те земельные участки, которые не могут представлять собой самостоятельные земельные участки.

«Это, как правило, какие-то неровные границы, с краю расположенные участки, которые гражданами уже используются, но узаконить их сегодня было достаточно накладно. Я думаю, что это подвигнет наших граждан узаконить те земельные участки, которые используются и, тем самым, произойдет пополнение бюджетов. Эти земли не будут юридически бесхозными, а будут принадлежать тем гражданам, которые имеют право и желание их обрабатывать», — резюмировал Эдуард Зайнак.

По его словам, департамент имущественных отношений региона уже провел оценку конкретного земельного участка по старым и новым правилам. Так, две сотки участка по прежним правилам равнялись 90 тысячам, а по новым они будут оценены всего в 6 с небольшим тысяч рублей.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2016 года в Вологодской области налог на имущество организаций и физических лиц рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. При этом доля ошибок при оценке кадастровой стоимости в регионе достигала 7%. После обращений граждан в области была перепроверена и изменена кадастровая стоимость более 40 тысяч земельных участков. В общей сложности в регионе кадастровая оценка коснулась порядка полумиллиона земельных участков.