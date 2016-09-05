Москва, 5 сентября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. В России сотрудники отделов «К» в разных регионах ликвидировали сообщество изготовителей детского порно, которые обменивались фото‑ и видеоматериалами на закрытом интернет-форуме, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, участники «закрытого клуба» использовали возможности анонимной сети TOR, зарубежные VPN-серверы, а также различные механизмы шифрования данных. Для членства в «клубе» требовалось предоставить рекомендации от действующих членов сообщества и регулярно публиковать самостоятельно отснятые порнографические материалы с участием несовершеннолетних.

Противоправная деятельность участников сообщества была задокументирована, их личности и местонахождение установлены, а организаторы — задержаны. Операция продолжалась несколько месяцев, изъята компьютерная техника и носители информации с порнографическими материалами, они направлены на экспертизу.

Организаторы педофильского сообщества арестованы, возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».

С пострадавшими детьми работают психологи.