Ярославль, 5 сентября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. 5 сентября в Ярославле похоронен 32-летний сотрудник регионального МЧС, погибший при тушении пожара. Мужчина сорвался с пожарной лестницы с высоты 11-го этажа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Ярославской области.

фото ГУ МЧС по Ярославской области

Трагедия произошла 2 сентября во время тушения пожара в доме на Ленинградском проспекте в Дзержинском районе Ярославля. Командир отделения пожарно-спасательной части №18 1 отряда федеральной противопожарной службы по региону Петр Кирьяков тушил возгорание с пожарной лестницы. После окончания этих работ Петр Кирьяков сорвался с лестницы с высоты 11-го этажа и упал.

5 сентября погибший пожарный похоронен на воинском мемориальном кладбище Ярославля. У Петра Кирьякова остались жена и двое детей.

В связи с гибелью сотрудника в зданиях ГУ МЧС России по Ярославской области и подчиненных подразделений приспущены флаги и вывешены траурные ленты. В ведомстве погибшего коллегу вспоминают как человека открытого, бескорыстного, всегда готового прийти на помощь. Сотрудники МЧС также отмечают профессионализм Петра Кирьякова — он начал работу в федеральной противопожарной службе в сентябре 2015 года.

«За сравнительно недолгий период службы Петр дослужился от стажера до командира отделения пожарно-спасательной части. Неоднократно принимал участие в крупных пожарно-спасательных операциях, проявляя самоотверженность и смелость, присущие настоящему пожарному и спасателю. При ликвидации крупных пожаров и чрезвычайных ситуаций благодаря решительным действиям Петра Кирьякова удавалось избежать жертв, в том числе и среди детей», — рассказывают о погибшем в ГУ МЧС России по Ярославской области.

В ведомстве отмечают: 2 сентября Петр одним из первых бросился на помощь жителям горящего дома и сделал все, чтобы пожар не распространился по другим квартирам.

По факту произошедшего СУ СКР по региону проводится процессуальная проверка. Следствие выясняет все обстоятельства и причины случившегося.