Владивосток, 5 сентября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Внешняя политика руководства Российской Федерации была и останется миролюбивой. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Россия проводила и собирается проводить абсолютно миролюбивую внешнюю политику, направленную на сотрудничество», — сказал глава государства.

Говоря о влиянии Кремля на мировой арене, Путин отметил, что Москва хочет, чтобы влияние страны было более заметным и существенным.

«Мы (власти РФ) хотим, чтобы влияние России было более заметным, существенным, но мы вкладываем в это абсолютно мирное и позитивное содержание: влияние экономическое, гуманитарное, влияние, связанное с развитием равноправного сотрудничества с нашими соседями», — сказал глава государства.

На эти цели направлена внешняя политика, а также внешнеэкономическая активность РФ, добавил Путин.

Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

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