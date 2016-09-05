Ярославль, 5 сентября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. В Ярославле может смениться модель городской власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники, близкие к власти города и области. Речь идет об объединении должностей главы администрации и главы города, которые сейчас разделены согласно региональному закону и уставу города.

Норма о сити-менеджере — главе городской администрации и главе города — председателе муниципалитета появилась в 2015 году, однако в силу она вступит только после истечения полномочий избранного мэра Евгения Урлашова, приговоренного к 12,5 годам лишения свободы.

Это может произойти в ближайшие месяцы (апосле вступления приговора в законную силу), что автоматически ставит вопрос перед врио главы региона Дмитрием Мироновым о руководителе Ярославля. Как ранее сообщало ИА REGNUM, наиболее вероятным кандидатом на этот пост является нынешний мэр Химок, бывший первый заместитель мэра Ярославля Владимир Слепцов. В Химках как раз и действует модель, когда полномочия главы города и главы администрации объединены и фактически идентичны полномочиям избранного мэра.

Объединение должностей главы города и главы администраций дает немного преимуществ, по большей части формального характера, как-то назначение публичных слушаний и т.п. Однако одно из них в Ярославле может носить принципиальный характер. Должность главы города дает возможность права вето на решения муниципалитета Ярославля. Иначе говоря, дает больше прав во взаимоотношениях с представительным органом города, который в настоящий момент практически подконтролен ио мэра Алексею Малютину и председателю муниципалитета Павлу Зарубину.

Кроме того, сосредоточение функций главы города в одних руках ослабляет председателя муниципалитета Ярославля, который в случае запуска системы «глава города — председатель муниципалитета и назначенный сити-менеджер» становится формально главой города.

Для того, чтобы объединить должности главы города и главы администрации, необходимо изменение областного закона. После этого потребуется внесение изменений в устав города, которые сначала должны быть обсуждены на публичных слушаниях, а потом утверждены двумя третями голосов депутатов муниципалитета. Процедура избрания мэра при этом не меняется — кандидатуры сначала изучает конкурсная комиссия, а потом утверждает муниципалитет.

Пока, по сведениям источников ИА REGNUM, решения о новой схеме городской власти не принято. Не исключено, что в этом случае может поменяться и система выборов в муниципалитет, половина которого сейчас избирается по одномандатным округах, а половина — по партспискам.