Москва, 5 сентября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Президенты России и США сегодня, 5 сентября, провели достаточно продолжительную встречу вне основной программы китайского саммита G20 в Ханчжоу. Владимир Путин и Барак Обама обсудили темы Сирии и Украины. После основной части встречи лидеры государств пообщались лично, без прессы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Если на глобальном уровне всё прошло гладко, то ступенью ниже государственные интересы отстоять получается непросто. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри не завершилась чем-то конструктивным. Согласно официальным заявлениям, полноценного взаимопонимания в ключевых вопросах у сторон нет, но процесс обсуждений и поиска компромиссов будет продолжаться. Так длится уже почти 2 года: лидеры сохраняют нейтралитет, остальным приходится договариваться и просчитывать действия на много шагов вперед.

Специфика российской внешней политики, как и политики любой другой страны, логичным образом отражается и на внутреннем экономическом состоянии государства. Уже два года работают двусторонние санкции, из которых Россия научилась извлекать пользу. Успешно запущена и активизирована программа импортозамещения, которая успела развернуться почти в полный рост в секторе производства продуктов питания.

Вакуума предложения на внутреннем рынке не было тогда, нет и теперь, продовольственная инфляция планомерно понижается, хотя рост доходов населения не успевает и за этими сравнительно небольшими цифрами. В целом, в период антисанкций сельское хозяйство России демонстрирует ежегодный рост практически на уровне 4%. И это еще не предел. Среди точек роста российской экономики на 2016 год могут фигурировать и инфраструктурные проекты, и оборонка, и сектор IT, и даже ТЭК на фоне восстановления нефтяных котировок.

По всей вероятности, санкции против России со стороны США будут действовать как минимум до смены политического лидера США. Впрочем, как будет мести новая американская метла, сейчас тоже никто не возьмется прогнозировать.