Москва, 5 сентября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Генеральный директор типографии «Печатный экспресс», пожар на складе которой унес жизни 17 человек, прибыл в следственные органы для оформления явки с повинной, сообщает 5 сентября Главное следственное управление СК РФ по городу Москве.

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Как отмечают следователи, Сергей Москвин принял такое решение в связи с тяжестью собранных доказательств. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. Местонахождение второго фигуранта уголовного дела, главного инженера Антона Яцкова, пока не установлено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар, полностью охвативший 4-этажное здание склада на Алтуфьевском шоссе, произошел 27 августа. Большинство из погибших являлись гражданками Киргизии. Москвину и Яцкову заочно предъявили обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).