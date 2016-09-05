Сергиев Посад, Московская область, 5 сентября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Подмосковная Троице-Сергиева лавра прошла в финальный этап всероссийского конкурса символов, претендующих на место на новой банкноте Центрального банка РФ номиналом в 200 и 2000 рублей. Наряду с еще десятью историческими местами России, как полагают эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM, у Сергиева Посада, в котором и расположена лавра, есть неплохие шансы на победу в итоговом отборе.

Grachev Троице-Сергиева Лавра

По мнению председателя отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Евгения Соседова, лавра может быть одним из самых известных объектов Подмосковья для жителей России и имеет неплохие шансы на победу.

«Шансы у лавры есть. Учитывая, что она является объектом ЮНЕСКО и памятником общероссийского значения. Наверное в Подмосковье это — самый известный объект для россиян, которые не проживают в области. Думаю, все шансы есть. Почему нет?», — отметил Соседов.

Как корреспонденту ИА REGNUM, в свою очередь, сообщила эксперт Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, если Сергиеву Посаду удастся победить в конкурсе на место на новой купюре, это прибавит городу некоторые «туристические» очки.

«Как показывает опыт, о том, что изображено на купюре знают только местные жители. Если подмосковная лавра победит в конкурсе, это, несомненно, прибавит ей очки, как туристическому объекту, потому что об этом будут говорить, писать, но это не даст долгосрочного эффекта. Любую территорию нужно продвигать как туристическое направление регулярно, чтобы она присутствовала в новостях, в рекламе, мероприятиях», — пояснила собеседник агентства.

Напомним, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа. Третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот стартует 5 сентября — из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.

Справка: Троице-Сергиева лавра — крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви, расположенный в центре подмосковного города Сергиева Посада. В Свято-Троицком соборе лавры находятся мощи преподобного Сергия Радонежского — основателя монастыря.