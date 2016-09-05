Оренбург, 5 сентября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2016 году на социальную поддержку населения планируется потратить около 6,5 млрд рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском региональном отделении Фонда социального страхования РФ, расходы фонда на соцпомощь оренбуржцам за восемь месяцев составили более 4,2 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Свыше 3,2 млрд рублей — это выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством и детством. Около 583 млн рублейнаправлено на страховое обеспечение пострадавших на производстве в результате несчастных случаев и профзаболеваний. На поддержку инвалидов, включающую обеспечение техническими средствами реабилитации и санаторно-курортное лечение, с начала года израсходовано почти 185 млн рублей. На оплату талонов родовых сертификатов потрачено 184 млн рублей.

Стоит отметить, общая сумма расходов регионального соцстраха за 2015 год составила 6,4 млрд рублей. В частности расходы по обязательному социальному страхованиюна случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по сравнению с 2014 годом возросли на 6,8% и составили 4,5 млрд рублей. Из них почти 2,8 млрд рублей — это пособия по материнству и детству.

Расходы насоциальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний к уровню 2014 года возросли на 9,6% и составили более 1,1 млрд рублей. Добавим, федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» вступил в силу 6 января 2000 года. Согласно этому закону, обязательному социальному страхованию от несчастного случая на производстве и профзаболевания подлежат физические лица, работающие на основе трудового договора, заключенного со страхователем (если в соответствии с этим договором страхователеь обязан уплачивать страховщику страховые взносы) и осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем. Непосредственно работнику никаких выплат делать не нужно. Страховые взносы в Фонд за него ежемесячно производит предприятие — работодатель по тарифам, связанным с классом профессионального риска производства. На эти средства Фонд социального страхования и обеспечивает социальные гарантии пострадавшему на производстве гражданину.

Более 397 млн рублей, выделенных из Федерального бюджета, израсходованы на санаторно-курортное лечение и обеспечение техническими средствами реабилитации граждан льготных категорий.