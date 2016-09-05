Калуга, 5 сентября, 2016, 12:31 — ИА Регнум.



Люк Филдес. Голодные и бездомные (фрагмент). 1874

Граждане, проживающие в калужском регионе, но не имеющие регистрацию по месту жительства не смогут 18 сентября 2016 года проголосовать за кандидатов по одномандатным округам. Об этом 5 сентября рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, председатель калужского регионального общественного движения «За права человека» Татьяна Котляр.

По ее словам, еще 2 сентября этого года, председатель калужского облизбиркома Виктор Квасов сообщил в областной газете «Весть», что в Калужской области проживает немало граждан России, у которых нет постоянной регистрации. Многие из них приехали в регион по Программе переселения соотечественников из-за рубежа, и у них нет еще своего жилья, но, несмотря на это, этих граждан все же внесут в дополнительный список, и они в день выборов смогут принять участие в голосовании. Однако господин Квасов не пояснил читателям о том, что избиратели, не имеющие регистрацию по месту жительства голосуют лишь по общефедеральному округу (то есть, за одну из политических партий внесенных в избирательный бюллетень).

Между тем, как стало известно калужскому правозащитнику Татьяне Котляр от члена участковой избирательной комиссии 1139, «граждане РФ, имеющие временную регистрацию могут вносить себя в списки по нашему УИК, но им на выборах будет выдаваться только 1 бюллетень из 2-х возможных: партийный, а «одномандатный» бюллетень выдаётся только тем, кто имеет постоянную регистрацию».

«Кроме того, если гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Калужской области на съемном жилье (хотя и имеющий в другом городе области собственное жилье с регистрацией), также частично лишается активного избирательного права. Такой гражданин не может избирать своего депутата Госдумы по одномандатному округу. Получается, что и для избранных депутатов эти граждане не считаются их избирателями. Поэтому права и интересы этих людей вообще не учитываются при принятии решении. Получается, что следствием нарушения политических прав является нарушение прав социальных. Впрочем, многие граждане России не считают голосование на выборах способом решения своих жизненных проблем», — подчеркнула калужский правозащитник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области 727 избирательных участков готовы принять 18 сентября 2016 года, в день выборов в Государственную Думу России, 804 тысячи граждан, имеющих право голоса. Выборы депутатов в федеральный парламент проводятся по смешанной системе. В Калужской области в них участвуют 14 политических партий, 15 кандидатов зарегистрировано по одномандатным округам. Для проведения выборной кампании на территории калужского региона образованы два одномандатных избирательных округа: Калужский — № 99 и Обнинский — № 100. Предварительная численность избирателей в Калужском округе 393 721 человек, в Обнинском — 407 019 человек. Вдобавок ко всем округам привязаны территории за рубежом. Так, к Калужскому одномандатному округу приписаны чуть меньше 40 тыс. избирателей, проживающих в Германии. К Обнинскому избирательному округу приписана территория генконсульства России в израильской Хайфе, где проживают 7,5 тыс избирателей и 33 тыс избирателей генконсульства России «Франкфурт-2»