Москва, 5 сентября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Обязанность банков раскрывать информацию о рисках может ускорить темпы «зачистки» банков со стороны ЦБ. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября зампред правления «Локо-банка» Андрей Люшин, комментируя информацию о планах ЦБ ввести обязанность для банков по раскрытию своей дополнительной отчетности и информации о рисках.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Такие шаги необходимы с точки зрения повышения прозрачности банковской системы страны. Кроме того, подобные требования подразумевает и Базель III, так что вводить подобные меры все равно придется. Для инвесторов и потенциальных клиентов банка подобная информация позволяет более точно оценивать собственные риски, так как сейчас публикуемая отчетность позволяет только в общих чертах сказать о состоянии банка, а некоторые данные, в том числе об объеме реструктуризированных кредитов, очень важны с точки зрения рисков», — отметил он.

При этом, по его словам, другая сторона вопроса состоит в том, что необходимо будет достаточно точно описывать эти параметры, иначе анализ данных и их интерпретация могут вызывать сомнения. Банки сейчас зачастую скрывают информацию о рисках, констатировал Люшин. «Что же касается скрытия или искажения информации, то такие действия в целом влекут за собой отзыв лицензии, особенно при неоднократном нарушении, но банки, особенно небольшие, такое практикуют», — отметил эксперт.

Публикация о рисках даже в крупных банках не должна привести к массовому оттоку вкладов из банковской системы, рассуждает Люшин. «В данном случае рисков обвала банковской системы, конечно же, нет, ее стабильность, наоборот, будет повышена, но темпы «зачистки» со стороны ЦБ, скорее всего, усилятся», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что ЦБ намерен обязать банки раскрывать дополнительную информацию о своих рисках. Речь идет об объеме реструктурированных ссуд, обременении активов, объеме кредитов компаниям, не ведущим реальной деятельности, зарубежном бизнесе, а также запрете на проведение отдельных операций и так далее. Планируется, что такая мера начнет действовать с 1 января 2017 года, пишет «Коммерсантъ».