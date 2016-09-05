Майкоп, 5 сентября, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Республика Адыгея заручилась поддержкой федерального центра в вопросе финансовой поддержки на выравнивание бюджетной обеспеченности. Дополнительно на эти цели в виде дотаций регион получит почти 1 млрд рублей. Об этом на совещании с руководством республики сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи 5 сентября, с рабочим визитом высокопоставленный гость побывал в регионе в прошлую субботу.

adygheya.ru Визит заместитель председателя правительства РФ Дмитрия Козака в Адыгею

Зампредседателя пояснил, что в ходе инвентаризации расходных обязательств регионов и муниципалитетов за последние 12 лет, которую проводит правительство РФ, ряд регионов получал избыточное финансирование из госбюджета, а 39 регионов, в число которых вошла и Адыгея, такую поддержку, наоборот, недополучили.

Первым пунктом визита Дмитрия Козака по республике стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Оштен». Его строительство началось в 2010 году, но затем было приостановлено из-за отсутствия федерального финансирования. Договоренность о выделении средств для завершения объекта была достигнута в мае 2014 года на встрече главы Республики Адыгея Аслана Тхакушинова с министром спорта России Виталием Мутко. Открытие ФОКа состоялось в мае текущего года.

В общей сложности в его возведение было вложено около 365 млн рублей, из которых 182,4 млн рублей выделила республика, остальные добавил федеральный центр.

Побывал Дмитрий Козак и на Адыгейском республиканском стадионе «Дружба», где завершается строительство северной трибуны. На реконструкцию спортивного объекта, которая началась в 2009 году, уже затрачено более 732 млн рублей, более четверти из которых — республиканские средства. Строительство северной трибуны — завершающий этап реконструкции, по итогам которой Адыгея получит полноценный современный стадион с трибунами на 14 тыс. посадочных мест, отвечающий современным требованиям и стандартам.

Заместитель председателя правительства РФ отметил эффективность освоения выделяемых по госпрограммам федеральных средств, а также успехи региона в экономике и финансовой сфере.

«Адыгея демонстрирует впечатляющие успехи, прежде всего, по динамике экономического развития. Хочу поблагодарить руководство республики за ту огромную работу, которая проделана за эти годы: снизился уровень дотационности республики, в 1,8 раза вырос валовой региональный продукт, к тому же по темпам роста ВРП Адыгея опережает среднероссийские показатели», — сказал Дмитрий Козак в интервью журналистам.

Глава Адыгеи пояснил, что ключевую роль играет обеспечение прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств. По его словам, последние пять лет республика занимает прочные позиции в группе регионов России с высокой эффективностью бюджетного процесса, каждый получаемый рубль используется «рачительно».

Добавим, что в экономику республики вложено около 144 миллиардов рублей инвестиций, дотационность бюджета снизилась с 61,1% до 38,2%.