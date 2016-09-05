Москва, 5 сентября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg заявил, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) усиливает работу в России по прослушке.

Цитата из к/ф «Жизнь других». реж Флориан Хенкель фон Доннерсмарк. 2006. Германия Прослушка

По его словам, подслушивающие устройства ЦРУ в России «конечно, есть». «Больше того, они еще усилили свою работу по этому направлению», — сказал Путин.

Он напомнил, как после разрушения СССР новая Россия раскрыла властям США свои системы подслушивания в американском посольстве. «Никто в ответ нам ничего подобного не сделал», — подчеркнул президент России.