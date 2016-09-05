Воронеж, 5 сентября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В этом году День города отмечается сразу на нескольких площадках, но основные мероприятия, по традиции, проходили в центре Воронежа.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Воронеж отметил 430-летие

На площади Ленина развернулась выставка советских автомобилей, а по соседству — выставка военной техники. Последняя особенно привлекла детей — им выпала возможность полазить по танкам и БТРам. Взрослые тоже не отставали: мамы фотографировались с военными, папы с завистью смотрели на детей. Рядом артистическая бригада исполняла песни военных лет: концерт с удовольствием слушали не только пожилые воронежцы, но и совсем маленькие горожане.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Выставка военной техники

Большим подарком для воронежцев к 430-летию города стали показательные выступления военнослужащих подразделения специального назначения 20-й гвардейской общевойсковой армии: военные продемонстрировали навыки рукопашного боя, физическую подготовку, обращения со стрелковым и холодным оружием.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Показательные выступления военнослужащих подразделения специального назначения 20-й гвардейской общевойсковой армии

У памятника Никитину развернулись ряды народных промыслов: здесь можно было приобрести предметы гончарного мастерства, и тряпичных кукол, и даже домовых.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Палатки с едой и изделиями народных промыслов

С погодой воронежцам на День города повезло, но по-настоящему жарко было у театра кукол, где работала площадка кузнечного искусства. Любой желающий мог попробовать себя в этом нелегком деле, здесь же можно было приобрести и различные кованые изделия. Перед театром развернулась целая улица с резными скамейками, печками и диковинными кованными животными и рыбами.

Павел Ищенко ИА REGNUM «Кузница» в центре Воронежа

На проспекте Революции воронежцев ожидали самые разнообразные развлечения — на любой вкус. Можно было просто гулять по городу, поедая вкуснейшее мороженое или леденец на палочке, можно было послушать концерт или даже принять в нем участием, посмотреть выступления уличных музыкантов, покататься на лошадях или пони, сфотографироваться с «живыми статуями».

Павел Ищенко ИА REGNUM Массовые гуляния в центре Воронежа. Живая скульптура

В сквере перед памятником Андрею Платонову воронежские поэты читали свои произведения, посвященные родному городу. Там же развернулась «Фотосушка» — уже полюбившаяся воронежцам акция, в рамках которой фотографы-профессионалы и любители обмениваются снимками прямо во время выставки. Условия «сушки» простые: можно забрать понравившееся фото, только повесив что-то свое взамен.

Павел Ищенко ИА REGNUM «День города детства»

Насыщенной была программа в Центральном парке («Динамо»), который открылся в 2016 году после масштабной реконструкции. Там выступали молодежный симфонический оркестр, солисты театра оперы и балета, ансамбль «Воронежские девчата», а также джазовые исполнители и детско-юношеские коллективы.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Развлекательная программа в Центральном парке

В течение дня в Центальном парке прошел парад мам с колясками «Новое поколение», фестиваль творчества и спорта «Красивые! Сильные! Центральные!», пленер для художников и выставка деских рисунков, а также спортивные эстафеты и уроки аргентинского танго.

Павел Ищенко ИА REGNUM Фестиваль Fresh Sound на Адмиралтейской площади

Одним из самых масштабных мероприятий дня стал фестиваль Fresh Sound на Адмиралтейской площади. С 12:00 на сцену фестиваля вышли 16 рок-групп из Воронежа, Курска, Москвы и Санкт-Петербурга. После этого над городом прогремел 15-минутный праздничный салют.