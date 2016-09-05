Париж, 5 сентября, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Бывший президент Франции Николя Саркози может предстать перед судом. Парижская прокуратура требует передачи в суд дела о незаконном финансировании избирательной кампании Саркози в 2012 году, передает радиостанция Europe 1.

European People's Party Николя Саркози

По данным следователей, PR-агентство Bygmalion, занимавшееся информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози, частично получало финансирование путем использования поддельных счетов. Это делалось для того, чтобы скрыть реальный объем предвыборного бюджета, превышавший установленную законом сумму. Будет ли удовлетворен запрос прокуратуры, станет известно в течение 30 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа Николя Саркози объявил об участии в президентских выборах во Франции в 2017 году. В период с 2007 по 2012 год он уже находился на посту главы государства.