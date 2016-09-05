Симферополь, 5 сентября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым не выявило влияния добычи песков на размыв пляжей. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Unsplash Пляж. Песок

«Прямой связи влияния добычи песков на размыв пляжей, на сегодняшний день, не установлено», — утверждают в министерстве.

В частности установить конкретные причины размыва евпаторийских пляжей Каламитского залива, состояние которых в последнее время вызывает большое беспокойство у местных властей, будет возможно после проведения мониторинга литогидродинамических процессов, подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время добыча песка осуществляется в акватории озера Донузлав, а также в Каркинитском заливе на месторождении Бакальская банка, которая началась в соответствии со специальным разрешением Минэкологии Украины и продолжается, согласно лицензии Федерального агентства по недропользованию министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

При этом в крымском Минприроды уточнили, что в последнем случае контроль за недропользованием в данном случае лежит на Роснедрах.

«В случае установления фактов негативного влияния при проведении мониторинга за состоянием окружающей среды в районе добычи, Минприроды Крыма обратится в Роснедра с предложением о досрочном прекращении права пользования недрами с целью добычи песков на месторождении Бакальская банка», — передает пресс-служба слова старшего государственного инспектора Республики Крым Александра Хлебникова.

В июне 2016 года глава Крыма Сергей Аксенов уже заявлял о том, что добыча песка может быть остановлена на озере Донузлав и в районе Евпаторийского грузового порта, если ученые составят заключение о прямом влиянии работ на сокращение евпаторийских пляжей.

Однако в тот раз в Минприроды оснований для запрета на добычу песка не нашли. Глава администрации Евпатории Андрей Филонов, в свою очередь, также заявлял, что добыча песка на западном берегу Крыма не оказывает негативного влияния на городские пляжи. По его словам, смыв песка происходит только на полутора десятках из 102 пляжей региона.

Несмотря на это, в середине августа руководители местных администраций Западного Крыма заявили о необходимости прекратить добычу песка в акватории и на суше ради спасения пляжей.

По их мнению, налоговые поступления от добычи полезных ископаемых несоизмеримы с ущербом курортным территориям и затратам на сохранение песчаных пляжей. При этом местные администрации указали на нехватку бюджетных средств на проведение научных исследований для строгого подтверждения влияния добычи песка на состояние пляжей.