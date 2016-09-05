Владивосток, 5 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Любым государством сложно управлять, даже если это государство — США. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Вы знаете, любой страной сложно управлять, я Вас уверяю. Что, Соединенными Штатами легко управлять, что ли? Разве легко решать даже, казалось бы, такие несложные задачи? Гуантанамо, допустим. Президент США Барак Обама в первом сроке своем сказал, что он ликвидирует Гуантанамо. Но оно до сих пор живо. Почему? Он не хочет, что ли? Конечно, хочет. Уверен, что хочет. Но просто тысяча обстоятельств возникает, которые не дают окончательно решить этот вопрос», — сказал Путин.

По его словам, «это очень плохо на самом деле, но это другая тема».

Путин вновь подчеркнул, что «любой страной сложно управлять, даже очень маленькой».

Напомним, тюрьма в Гуантанамо — это лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба), в 30 км от одноимённого города. Тюрьма Гуантанамо появилась в январе 2002 года.