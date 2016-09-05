Махачкала, 5 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В дагестанском Кизляре в гимназии №6 открыт казачий класс, в котором со школьной скамьи будут системно воспитывать будущих казаков, сообщили ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе администрации города. По словам директора гимназии, решение об открытии такого класса было принято после того, как горожане обратились к главе республики Рамазану Абдулатипову и бывшему полпреду президента РФ в СКФО — вице-премьеру Александру Хлопонину с просьбой создать казачий кадетский корпус.

Пресс-служба администрации г. Кизляр Учащиеся казачьего класса

Было решено положить начало образованию казаков с создания такого класса. В казачьем классе обучаются 30 детей. Обучение будет проходить по схеме продленного дня. Казачата будут изучать, помимо школьной программы, еще историю казачества, традиции. Мальчики будут работать на станках с деревом, металлом и т. д. А девочек будут учить вышиванию, вязанию, кулинарии.

Пресс-служба администрации г. Кизляр Юные казачки

Отметим, в рамках программы по поддержке казачества в Дагестане создан Государственный республиканский казачий центр. Завтра, 6 сентября, состоится его открытие. В настоящее время в кизлярской зоне проживают 1400 казаков.

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