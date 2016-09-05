Владивосток, 5 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Дочери президента РФ Владимира Путина занимаются общественно полезными и нужными людям видами деятельности, в том числе наукой. Об этом сообщил сам глава государства в интервью агентству Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Они (дочери) занимаются наукой, еще кое‑какими видами деятельности, весьма благородными и нужными людям, — говорит Путин. — Они чувствуют себя востребованными, они получают удовольствие от своей работы, и меня это очень радует».

При этом президент РФ добавил, что молодые девушки очень ответственно «относятся к тому делу, которое для себя выбрали».

Говоря о том, хотел ли он, чтобы его дети стали политиками, Путин сказал, что взрослые люди должны самостоятельно «определять свое будущее».

Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

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