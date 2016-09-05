Ханчжоу, Китай, 5 сентября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Представитель делегации США на саммите «Большой двадцатки» в Ханчжоу (Китай) назвал «деловым» тон беседы президента РФ Владимира Путина с президентом США Бараком Обамой, сообщает Reuters.

kremlin.ru Владимир Путин и Барак Обама

По словам источника агентства, Обама и Путин договорились продолжать переговоры о прекращении огня в Сирии. Также стороны обсудили ситуацию на Украине.

Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Обама обсудили ситуацию в Сирии и на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча лидеров продолжалась дольше, чем планировалось.