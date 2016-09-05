Барнаул, 5 сентября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. С января по июль 2016 года стоимость дизельного топлива в Алтайском крае снизилась на 5,3%, в то время, как в целом по Сибири это снижение составило 2,8%. Такие данные сегодня, 5 сентября, приводит региональное управление по предпринимательству со ссылкой на Алтайкрайстат.

succo Контейнер с дизельным топливом

В настоящее время средняя потребительская стоимость 1 литра дизельного топлива в Алтайском крае составила 33,88 руб./л. Причем тенденция снижения продолжается: снижение составило 1,1%.

«По состоянию на 29 августа в рейтинге регионов СФО по минимальным средним розничным ценам на дизельное топливо Алтайский край занимает 3 место», — подчеркнули в управлении по предпринимательству.

Стоимость бензина в регионе — тоже одна из самых низких.

«По автомобильным бензинам по состоянию также на 29 августа в рейтинге средних потребительских цен регионов Сибири край занимает 1 место по наименьшей стоимости бензина марки Аи-95 (36,66 руб./л) и бензина марки Аи-92 (33,63 руб./л)», — говорится в официальном извещении.

Как уже сообщало ИА REGNUM стоимость бензина в Барнауле повысилась в августе: тогда литр топлива в краевом центре, в среднем стоил 34 рубля 76 копеек. Дизтопливо продавали по цене 34 рубля 13 копеек за литр.