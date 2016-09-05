Владивосток, 5 сентября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Представители всех народов, населяющих Россию, — очень открытые люди. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент РФ Владимир Путин.

Михаил Нестеров. На Руси (Душа народа). 1914-1916

«Вы знаете, у нас есть известное высказывание: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать, в Россию можно только верить». Но русская культура многогранна и многообразна. Поэтому, если вы хотите понять, почувствовать Россию, конечно, нужно и книжки почитать — и Толстого, и Чехова, и Гоголя, и Тургенева, послушать музыку Чайковского, посмотреть наш классический балет. Но самое главное — с людьми нужно поговорить. Я вас уверяю: как только вы начнете встречаться с обычными, рядовыми гражданами, вы поймете, что русский человек, да и вообще россиянин, будь то татарин, мордвин, чеченец, дагестанец — очень открытые люди, открытые и даже немного наивные», — сказал Путин.

Вместе с тем он подчеркнул, что есть одна отличительная черта, «которая, наверное, у всех народов есть, но у нас она особенно ярко выражена»: «Это — стремление к справедливости. Это одна из доминирующих черт, мне кажется, в менталитете россиянина и русского человека. И еще одна составляющая, которая характерна для ментальности российского человека — это стремление к каким‑то [идеалам]… Конечно, это такая общая черта, нас — миллионы людей, все люди разные, но в среднем все‑таки мы, конечно, хотим жить материально очень хорошо, и я буду стремиться все, что от меня зависит, сделать для того, чтобы люди жили лучше, чтобы уровень жизни становился лучше. Но при всем при этом в ментальности, в душе русского человека всегда есть стремление к какому‑то высокому моральному идеалу, к каким‑то высоким моральным ценностям. Это нас точно отличает, и уверен, в хорошую сторону».

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о том, что России требуется время на то, чтобы тяжёлые события 90-х годов забылись.

«Да, конечно, наверное, многое еще нуждается в совершенствовании, многое нуждается в том, чтобы эти тяжелые события середины 90-х годов забылись и окончательно зарубцевались. На все это нужно время», — сказал Путин.