Екатеринбург, 5 сентября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Захлебнувшаяся в аквапарке «Лимпопо» 10-летняя девочка пришла в сознание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского Минздрава.

today.kz Ребенок в больнице

Сейчас пережившая клиническую смерть девочка находится в областной детской клинической больнице №1. Она уже чувствует себя удовлетворительно и готова вернуться домой и пойти в школу.

Но пока она остаётся в больнице. В ближайшее время её переведут в педиатрическое отделение, где девочка пробудет около недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло 31 августа. Посетители увидели девочку на дне бассейна, спасли и оказали ей первую помощь.

Тем временем следствие устанавливает причины ЧП. В аквапарке поспешили во всём обвинить мать ребёнка, которая, по словам сотрудников, оставила девочку без присмотра. В ближайшее время своё окончательное слово скажут следователи.