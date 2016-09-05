Москва, 5 сентября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») просит Генпрокурора Юрия Чайку провести мониторинг исполнения норм, касающихся эвакуации автомобилей, передает корреспондент 5 сентября. По результатам мониторинга парламентарий просит принять все предусмотренные законодательством меры прокурорского реагирования.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эвакуатор

Нарушитель правил парковки обязан оплачивать стоимость перемещения и хранения ТС в сроки и по тарифам, которые устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти региона в соответствии с методикой ФАС. Одновременно установлено, что возврат ТС осуществляется незамедлительно после устранения причины их задержания, то есть предварительная оплата стоимости перемещения и хранения ТС не может являться условием для его возврата.

По имеющийся у Лысакова информации, ряд регионов до настоящего времени не инициировал внесение необходимых изменений в законы субъектов РФ, регламентирующие порядок задержание автомобилей.

Кроме того, большинство органов исполнительной власти регионов не инициировали вопрос о пересмотре тарифов на перемещение и хранение задержанного ТС, утвержденных до вступления в силу закона и издания методических указаний ФАС России. «Более того, ряд представителей органов исполнительной власти регионов прямо заявили, в том числе в СМИ, что не намерены менять тарифы на эвакуацию до конца текущего года, несмотря на вступивший в силу Федеральный закон и изданные ФАС России Методические указания», — пишет Лысаков Чайке. По словам парламентария, речь идет в частности об Ульяновской области и о Москве.