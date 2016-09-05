Пермь, 5 сентября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Отсрочка в один год во исполнение решения суда о выселении пермских пенсионеров Фаины и Леонида Хохловых не разрешила спорной ситуации. Судебные приставы вновь взломали дверь трехкомнатной квартиры ветеранов. Очередное выселение отсрочил гипертонический криз супруга. Об этом сообщила телекомпания «Рифей-Пермь».

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая 2015 года из эфира программы «Пусть говорят» на «1 канале» зрителям стало известно, что пермские жители, ветераны труда супруги Хохловы несколько месяцев держат оборону в квартире, которая еще недавно была их собственностью. Квартиру продали кредитной организацией вместе с жителями, потому что их сын Леонид взял кредит под залог родительской трёхкомнатной квартиры, а вернуть его не смог.

После появления пенсионеров на общероссийском экране судебные приставы сообщили, что вынесено определение об удовлетворении заявления должника (Л.В. Хохлова) и об отсрочке исполнения решения суда до 23 марта 2016 года. Во исполнение данного определения судебным приставом работа по исполнительному производству приостановлена до указанного срока.

Более того, 22 июня 2015 года в Перми возбуждено уголовное дело по факту незаконного отчуждения квартиры у пожилых людей микрофинансовой организацией. Пермские следователи усмотрели в действиях сотрудников «Центра развития бизнеса» признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». О результатах этого расследования ничего не сообщается, но судебные приставы утверждают, что очередная попытка выселения пенсионеров проходит в рамках закона.

Абсурдность ситуации в том, что согласно решению суда, выселению подлежит только лишь собственник квартиры — супруг Фаины Хохловой. Сама пенсионерка лишь прописана в квартире, и для ее выселения необходимо отдельное судебное решение.

Как сообщает «Рифей-Пермь», судебный пристав-исполнитель ОСП по Дзержинскому району Перми Елена Коробейникова заявила: «В отношении супруги должника исполнительного листа у нас нет, то есть мы выселять ее не будем, она будет также проживать в данном жилом помещении дальше».