Ташкент, 5 сентября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Поминальный плов раздают в ряде ресторанов города Ташкента, а также в областных центрах республики в соответствии с мусульманской традицией, передает корреспондент ИА REGNUM.

LoggaWiggler Узбекистан. Самарканд

Плов раздают с 11:00 до 15:00 по ташкентскому времени. По традиции, люди, откушав угощение, воздают молитву за упокой души президента Ислама Каримова.

Поминальный плов также организован во всех госучреждениях, национальных компаниях и акционерных обществах. Кроме того, начавшийся накануне первый день занятий в школах, лицеях и колледжах начался с уроков памяти главы государства.

Ислам Каримов скончался 2 сентября и был похоронен 3 сентября на территории исторического комплекса Шахи-Зинда в Самарканде.

В стране объявлен трехдневный траур, по всей республике приспущены флаги, телевидение и радио транслирует только траурную музыку и сюжеты о жизни и деятельности Каримова.