Владивосток, 5 сентября, 2016, 11:59 — ИА Регнум.



Caio Страницы истории

России требуется время на то, чтобы тяжёлые события 90-х годов забылись. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент РФ Владимир Путин.

«Да, конечно, наверное, многое еще нуждается в совершенствовании, многое нуждается в том, чтобы эти тяжелые события середины 90-х годов забылись и окончательно зарубцевались. На все это нужно время», — сказал Путин.

Он выразил уверенность в том, что «мы будем укреплять свою внутреннюю политическую структуру и экономику, и просто никаких сомнений у меня в этом нет»: «Думаю, что самые тяжелые страницы своей истории Россия перевернула, мы будем только идти вперед и только укрепляться».

Напомним, ранее Владимир Путин напомнил, что ещё совсем недавно на чеченских рынках открыто торговали людьми, а в городах господствовали представители террористических организаций.

«Мы же не должны забывать, что там было совсем недавно, там на рынках открыто людьми торговали, там господствовали представители международных террористических организаций, включая «Аль-Каиду», людей обезглавливали. Мы что, все это забыли, что ли? Нет. А тот же сегодняшний глава Чечни Рамзан Кадыров, он в так называемую первую чеченскую войну с оружием в руках воевал против федеральных сил. Это ведь очень сложная и большая трансформация, причем, когда его отец сначала, первый президент Чечни, а затем он сам — они пришли к выводу о том, что будущее Чечни связано с Россией. Они же сделали это не под давлением какой‑то силы, они это сделали по внутренним убеждениям», — сказал Путин.