Дубай, ОАЭ, 5 сентября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Пассажиропоток через международный аэропорт Дубая, один из самых загруженных аэропортов мира, подскочил на 14% по сравнению с 2015 годом до рекордной отметки в 7,62 миллиона человек в июле 2016, заявил оператор аэропорта, сообщает 5 сентября Reuters.

Uri Tours Пассажирский салон самолёта

Рост туризма и торговых связей с остальной частью Ближнего Востока, Азии и других регионов мира обеспечил рост объемов перевозок в аэропорту Дубая. Резкий рост пассажиропотока в июле связан отчасти с празднованием исламского священного месяца Рамадан.

Перевозка грузов, осуществляемая через аэропорт Dubai International, сократилась на 1,2% в июле до 203,153 тонны, но в первые семь месяцев 2016 года выросла на 3,2% до 1,49 млн тонн.