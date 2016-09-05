ЦБ РФ назвал финалистов конкурса на символ для банкнот в 200 и 2000 рублей
Москва, 5 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Сегодня, 5 сентября, Банк России объявлил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора, сообщается на сайте регулятора.
Список городов/территорий и их символов:
— Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;
— Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган;
— Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский;
— Иркутск: озеро Байкал и бабр;
— Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
— Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
— Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»;
— Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;
— Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра;
— Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России — от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов — от сел до городов-миллионников.
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Напомним, общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован Банком России. Впервые в истории страны жители России могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках.