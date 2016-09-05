Москва, 5 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Сегодня, 5 сентября, Банк России объявлил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора, сообщается на сайте регулятора.

Alex Zelenko Владимир. Золотые ворота

Список городов/территорий и их символов:

— Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;

— Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган;

— Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский;

— Иркутск: озеро Байкал и бабр;

— Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;

— Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;

— Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»;

— Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;

— Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра;

— Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».

Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России — от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов — от сел до городов-миллионников.

5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах.

Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.

Напомним, общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован Банком России. Впервые в истории страны жители России могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках.