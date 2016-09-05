Владивосток, 5 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Не стоит забывать о том, что ещё совсем недавно на чеченских рынках открыто торговали людьми, а в городах господствовали представители террористических организаций. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент РФ Владимир Путин.

panechtour.ru Современный Грозный. Чечня

«Мы же не должны забывать, что там было совсем недавно, там на рынках открыто людьми торговали, там господствовали представители международных террористических организаций, включая «Аль-Каиду», людей обезглавливали. Мы что, все это забыли, что ли? Нет. А тот же сегодняшний глава Чечни Рамзан Кадыров, он в так называемую первую чеченскую войну с оружием в руках воевал против федеральных сил. Это ведь очень сложная и большая трансформация, причем, когда его отец сначала, первый президент Чечни, а затем он сам — они пришли к выводу о том, что будущее Чечни связано с Россией. Они же сделали это не под давлением какой‑то силы, они это сделали по внутренним убеждениям», — сказал Путин.

По словам главы государства, он прекрасно помнит свои первые разговоры с отцом Рамзана Кадырова, с первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым: «Он мне прямо сказал, я был премьером тогда, в 1999 году, что «мы видим, что будущее Чечни не может быть отделено от России, иначе мы попадем под зависимость других сильных мира сего, и там нам будет хуже. Но главное — я это тоже очень хорошо запомнил — чтобы вы нас не предали».

Путин подчеркнул, что тогда была очень сложная ситуация: «Федеральный центр вел себя непоследовательно: то наступал, то отступал, то с чем‑то соглашался, то потом рвал договоренности. Чеченскому народу нужна была последовательная, ясная позиция центральной власти страны. Но надо не забывать, через какие трансформации прошли эти люди. Мы подписали договор с Чечней, этот договор находится полностью в рамках Конституции Российской Федерации. Но у нас федеративное государство, и у нас члены Федерации наделены определенными правами, и это, как мы видим на примере Чечни, не разрушает, не разваливает страну, а, наоборот, объединяет ее».

Напомним, с началом Второй чеченской войны была сформирована пророссийская администрация Чеченской республики. Возглавил её муфтий Ахмат Кадыров, перешедший на сторону России. В 2003 году была принята новая Конституция республики, согласно которой Чечня являлась субъектом Российской Федерации. В этом же году состоялись президентские выборы, победу на которых одержал Ахмат Кадыров.

9 мая 2004 года Ахмат Кадыров погиб в городе Грозном в результате террористического акта. Ему на смену пришёл Алу Алханов, после отставки которого в 2007 году президентом стал сын Ахмата Кадырова — Рамзан Кадыров.