Саратов, 5 сентября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Всероссийская акция «Волна здоровья» — теплоходный маршрут по городам Поволжья с участием бригад врачей столичных клиник прошла в Саратовской области. 4 сентября теплоход причалил в Саратове, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.saratov.gov.ru Лео Бокерия прибыл в Саратов с «Волной здоровья»

В рамках проведения в регионе «Волны здоровья» состоялась встреча губернатора Валерия Радаева с академиком, президентом общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия. Цельи акции — популяризация здорового образа жизни, оказание медицинской помощи населению специалистами федеральных клиник.

Лео Бокерия назвал сильные стороны Саратовской области. «Это культура, здравоохранение и, в частности, специализированная хирургия. Саратов — лидер во многих областях. Здесь сильная школа отечественной хирургии, основанная признанными специалистами Спасокукоцким, Бакулевым, Спиридоновым и многими другими», — цитирует академика пресс-служба губернатора.

Также Лео Бокерия отметил изменения внешнего облика областного центра: «Вижу, как благоустраивается город, такое не везде встретишь. Ваш опыт надо тиражировать».

Валерий Радаев выразил искреннюю признательность известному кардиохирургу за внимание к региону: «Проектом «Волна здоровья» охвачены два наших города — Саратов и Балаково. Итоги акции прошлых лет, количество участников текущего года показали, насколько проект востребован и важен для наших жителей».

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийская акция «Волна здоровья» — теплоходный маршрут по городам Поволжья с участием бригад врачей столичных клиник. Данный проект состоит из медицинской, образовательной, пропагандистской частей. Обследование пациентов проводят лучшие специалисты ведущих федеральных клиник и центров на современном медицинском оборудовании.

Для региональных медицинских работников организуются консультации и обучающие семинары. В рамках культурной части проводятся показательные выступления артистов, спортивные состязания для населения. В маршрут «Волны здоровья» этого года вошли следующие города: Самара, Балаково, Саратов, Волгоград, Астрахань. Первая акция была проведена в 2006 году.