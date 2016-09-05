Пермь, 5 сентября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Судебные приставы по Чернушинскому и Куединскому районам Прикамья наложили арест на имущество сельскохозяйственного кооператива. Арестованными оказались не только здания, земельные участки и техника, но и крупный рогатый скот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

Сельхозкооператив задолжал 60 млн рублей. Его председатель добровольно не исполнял требования по возврату долга. Более того, он не согласился с предложениями кредитной организации о заключении мирового соглашения, поэтому судебные приставы составили акт описи имущества кооператива.

В него попали два здания ангаров, 30 единиц сельскохозяйственной техники и 348 голов крупного рогатого скота. Однако общая стоимость арестованного имущества едва превысила половину суммы долга и составила 35 млн рублей. Исходя из этого, судебные приставы обратили взыскание на рожь, пшеницу, ячмень и овес… будущего урожая. А пока все арестованное имущество оставлено председателю кооператива на ответственное хранение.

Отметим, что арест сельскохозяйственных и домашних животных как обеспечительная мера долга — не редкость в Прикамье.

В Перми судебные приставы 22 марта 2016 года арестовали 99 свиней и одного гуся, а 1 апреля 2016 года в Орджоникидзевском районе по решению суда оказались арестованными 500 баранов.

В мае 2014 года было арестовано 48 голов крупного рогатого скота в ООО «Парма». Летом 2013 года в хозяйстве одного из фермеров судебный пристав наложил арест на шестерых канадских бизонов. В 2012 году арестован табун лошадей конноспортивного клуба.

Пожалуй, самый необычный случай произошел в Перми в 2015 году, когда у женщины, не уплатившей транспортный налог, был арестован аквариум с 18 рыбками.

Кроме этого, арест любимого кота жителя Перми обернулся тем, что его владелец сразу же внес 120 тысяч рублей долга, чтобы освободить любимца.

Читайте также: В Перми судебные приставы арестовали 99 свиней и одного гуся

А также: В Прикамье из-за задержки зарплаты арестовали стадо баранов

В Перми за долги хозяина арестовали кота