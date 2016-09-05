В Пермском крае арестовали 348 коров и будущий урожай
Пермь, 5 сентября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Судебные приставы по Чернушинскому и Куединскому районам Прикамья наложили арест на имущество сельскохозяйственного кооператива. Арестованными оказались не только здания, земельные участки и техника, но и крупный рогатый скот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.
Сельхозкооператив задолжал 60 млн рублей. Его председатель добровольно не исполнял требования по возврату долга. Более того, он не согласился с предложениями кредитной организации о заключении мирового соглашения, поэтому судебные приставы составили акт описи имущества кооператива.
В него попали два здания ангаров, 30 единиц сельскохозяйственной техники и 348 голов крупного рогатого скота. Однако общая стоимость арестованного имущества едва превысила половину суммы долга и составила 35 млн рублей. Исходя из этого, судебные приставы обратили взыскание на рожь, пшеницу, ячмень и овес… будущего урожая. А пока все арестованное имущество оставлено председателю кооператива на ответственное хранение.
Отметим, что арест сельскохозяйственных и домашних животных как обеспечительная мера долга — не редкость в Прикамье.
В Перми судебные приставы 22 марта 2016 года арестовали 99 свиней и одного гуся, а 1 апреля 2016 года в Орджоникидзевском районе по решению суда оказались арестованными 500 баранов.
В мае 2014 года было арестовано 48 голов крупного рогатого скота в ООО «Парма». Летом 2013 года в хозяйстве одного из фермеров судебный пристав наложил арест на шестерых канадских бизонов. В 2012 году арестован табун лошадей конноспортивного клуба.
Пожалуй, самый необычный случай произошел в Перми в 2015 году, когда у женщины, не уплатившей транспортный налог, был арестован аквариум с 18 рыбками.
Кроме этого, арест любимого кота жителя Перми обернулся тем, что его владелец сразу же внес 120 тысяч рублей долга, чтобы освободить любимца.
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