Берлин, 5 сентября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. На юге Германии в одной из местных клиник была проведена операция 70-летнему экс-футболисту сборной страны Францу Беккенбауэру. Об этом сообщает Bild.

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По информации издания, легендарному спортсмену, который ранее также работал тренером и спортивным функционером, было проведено коронарное шунтирование.

О состоянии здоровья пожилого человека пока не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франц Беккенбауэр является трехкратным обладателем «Золотого мяча» и чемпионом мира 1974 года. В 2006 году экс-спортсмен был председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу.