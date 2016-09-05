СМИ: Беккенбауэр перенес операцию на открытом сердце
Берлин, 5 сентября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. На юге Германии в одной из местных клиник была проведена операция 70-летнему экс-футболисту сборной страны Францу Беккенбауэру. Об этом сообщает Bild.
medicalinsider.ru
Живая ткань
По информации издания, легендарному спортсмену, который ранее также работал тренером и спортивным функционером, было проведено коронарное шунтирование.
О состоянии здоровья пожилого человека пока не сообщается.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франц Беккенбауэр является трехкратным обладателем «Золотого мяча» и чемпионом мира 1974 года. В 2006 году экс-спортсмен был председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу.