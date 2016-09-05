Степанакерт, 5 сентября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Получивший смертельное огнестрельное ранение на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана в ночь со 2 на 3 сентября военнослужащий Араик Ордубекян погиб не от пули противника, как сообщалось ранее, а во время выполнения боевой задачи. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Карабаха, тем самым опровергнув собственное заявление, распространённое 2 сентября.

news.am Араик Ордубекян

Тогда военное ведомство Карабаха проинформировало, что 2 сентября в 23:30 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, расположенной в южном направлении, от пули противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Араик Ордубекян, 1997 года рождения.

«Минобороны НКР заявляет, что всю ответственность за агрессивные действия противника и их последствия несет азербайджанская сторона», — говорилось в сообщении ведомства.

За последние несколько лет — это второй случай, когда МО Карабаха или Армении корректирует сообщение о гибели солдат, заявляя, что военнослужащий погиб не от пули противника.

В феврале 2012 года МО Армении проинформировало, что 23 февраля в районе 13:50 часов от огнестрельного ранения в голову при исполнении служебных обязанностей на боевой позиции, расположенной в направлении деревни Чинар Тавушской области Армении погиб солдат срочной службы ВС Армении Альберт Арменакович Адибекян. Согласно сообщению минобороны Армении, выстрел был произведен снайпером вооруженных сил Азербайджана.

Данное сообщение послужило поводом для армянских артистов, которые заявили, что отказываются от участия в конкурсе Евровидение-2012, который должен был пройти в Баку в мае. В итоге Армения отказалась от участия в конкурсе, а 5 марта 2012 года стало известно, что солдат срочной службы ВС Армении Альберт Арменакович Адибекян погиб от выстрела сослуживца.

Примечательно, что в конце августа 2016 года, подобный случай произошёл после гибели в Нахиджеване азербайджанского солдата.

31-го августа некоторыми азербайджанскими СМИ распространили сведения о том, что подразделения ВС Армении 30-го августа нарушили режим прекращения огня на юго-западном участке армяно-азербайджанской границы, в направлении Нахиджевана, вследствие чего погиб военнослужащий азербайджанской армии.

После того, как информацию опровергло министерство обороны Армении, примеру коллег последовало и военное ведомство Азербайджана.