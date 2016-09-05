Новосибирск, 5 сентября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Избирательная кампания Новосибирской области выявила факт незаконной агитации в поддержку кандидата в депутаты Государственной думы от ПАРНАСа Вячеслава Мальцева, который входит в федеральный список партии.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

Как рассказали ИА REGNUM в региональном избиркоме, сотрудники полиции 30 августа задержали в метрополитене лиц, которые имели при себе копии агитационных материалов «Вячеслав Мальцев, Партия народной свободы ПАРНАС» без выходных данных. Полиция решила возбудить по данному факту административное дело по статье 5.12 Кодекса РФ и просила комиссию определить законность и соответствие печатных материалов действующим нормативно-правовым актам.

«Избирательная комиссия Новосибирской области, рассмотрев представленную листовку, установила, что содержание свидетельствует о наличии в ней признаков предвыборной агитации. Между тем, в нарушение федерального закона, листовка не содержит выходных данных, о начале ее распространения не уведомлялась ни Избирательная комиссия Новосибирской области, ни Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, что подтверждается данными ГАС «Выборы», также на листовке отсутствует указание на оплату ее изготовления за счет средств соответствующего избирательного фонда», — уточнили в избиркоме. Там отметили, что принято решение признать листовку незаконным предвыборным агитационным печатным материалом, распространяемым с нарушением требований закона.

Постановление избиркома будет направлено в полицию для дальнейшей работы в рамках возбужденного административного производства.