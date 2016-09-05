Вильнюс, 5 сентября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Средняя месячная брутто-зарплата в хозяйстве Литвы (без индивидуальных предприятий) во втором квартале 2016 года, по сравнению с первым кварталом 2016 года, выросла во всех округах, сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 сентября, в Департаменте статистики Литвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

Больше всего средняя месячная брутто-зарплата выросла в предприятиях, организациях и учреждениях Тельшяйского (5,6%), Таурагского (5%) и Клайпедского (4,4%) округов. Рост зарплат во втором квартале 2016 года, по сравнению с первым кварталом, был обусловлен большим числом рабочих дней, сезонностью и другими причинами.

Во втором квартале 2016 года самую большую брутто-зарплату получили работники предприятий, организаций и учреждений Вильнюсского (848,7 евро), Клайпедского (766,6 евро) и Каунасского (760,9 евро) округов. В Мариямпольском и Таурагском округах средняя брутто-зарплата работников была самой маленькой и достигала соответственно 633,9 и 639,9 евро (на 138 и 132 евро меньше, чем средняя зарплата в стране).

Средняя нетто-зарплата в округах во втором квартале 2016 года, по сравнению с предыдущим кварталом, выросла во всех округах, больше всего — в Тельшяйском (5,1%), Таурагском (4,4%) и Клайпедском (4%) округах.