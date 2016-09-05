Сеул, 5 сентября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai к 2018 году разработает новую модель на основе водородных топливных элементов, об этом представители компании объявили в ходе мероприятия, направленного на сотрудничество в рамках госпрограммы по увеличению числа водородных автомобилей в стране.

miniqueaustralia Hyundai

Отмечено, что новинка сможет преодолевать без дозаправки до 600 км (в то время как запас хода Hyundai Tucson составляет 415 км). Другие подробности о модели, в том числе внешний вид кузова, пока неизвестны. Предполагается, что к 2020 году число таких автомобилей в Южной Корее достигнет 10 тыс. экземпляров.

С учетом государственной субсидии цена новинки составит, предположительно, около $29 тыс. Для сравнения, стоимость Hyundai Tucson Fuel Cell на текущий момент около $54 тыс.