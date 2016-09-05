Москва, 5 сентября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg рассказал, каким должен быть будущий российских лидер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Исхожу из того, что будущий лидер должен быть достаточно молодым человеком, но зрелым», — говорит Путин.

Отвечая на вопрос о «президентских планах», Путин заявил, что пока не знает, будет ли он принимать участие в выборах главы государства в 2018 г.

«Сейчас мы стоим перед парламентскими выборами, — отметил президент. — Нужно пройти эти выборы, посмотреть на результат. И даже после этого еще впереди у нас будет почти 2 года».

Президент РФ добавил, что в настоящее время перед властями РФ стоят серьезные задачи — повышение жизненного уровня людей, развитие социальной сферы, экономики, повышение обороноспособности страны.

«В зависимости от решения этих задач будем потом смотреть, как организовывать кампанию президентских выборов в 2018 г, и кто должен принять в ней участие, — говорит Путин. — Я пока ничего для себя не решил».

Текст интервью опубликован на сайте Кремля.