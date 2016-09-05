Иваново, 5 сентября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. VIII Параспартакиада Ивановской области собрала боле 250 спортсменов из 24 муниципалитетов региона. Итоги соревнований подведут 5 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Ивановской области Параспартакиада в Ивановской области

В региональных соревнованиях среди людей с ограниченными возможностями здоровья будут выбраны победители в семи видах спорта. Это дартс, настольный теннис, заезды на колясках, пауэрлифтинг, плавание, шахматы, прыжки в длину с места.

Торжественное открытие соревнований состоялось в пятницу, 2 сентября. Старт ежегодному турниру дал глава региона Павел Коньков. По его словам, около 90 тыс. жителей региона — люди с ограниченными возможностями здоровья, он пообещал и в дальнейшем поддерживать спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и продолжить традицию проведения региональных соревнований. Павел Коньков также напомнил о паралимпийской сборной России, которая была, по его словам, незаслуженно отстранена от Паралимпиады в Рио-де-Жайнеро. Параспартакиада Ивановской области проходит в регионе в восьмой раз. Победители в каждой из дисциплин будут награждены дипломами, медалями, подарками и получат возможность представлять Ивановский регион на всероссийских соревнованиях параспортсменов.Организаторами мероприятия выступают региональный департамент молодежной политики и спорта и отделение Паралимпийского комитета России в Ивановской области.