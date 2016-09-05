Владивосток, 5 сентября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Дочери президента РФ Владимира Путина должны сами определить своё будущее. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Я не считаю себя вправе хотеть чего‑то за них. Они молодые, но все‑таки взрослые люди, и они сами должны определить свое будущее», — сказал Путин.

По словам главы государства, его дочери чувствуют себя востребованными в своей профессии: «В целом, насколько я себе представляю, они уже выбрали, они занимаются наукой, еще кое‑какими видами деятельности, весьма благородными и нужными людям. Они чувствуют себя востребованными, они получают удовольствие от своей работы, и меня это очень радует. Они очень ответственно и по‑честному относятся к тому делу, которое для себя выбрали».

Напомним, ранее в российских СМИ было опубликовано несколько статей относительно лиц, в которых журналисты углядели дочерей президента РФ Владимира Путина. По данным прессы, якобы Мария Путина взяла фамилию мужа — Фаассен, и занимается научной деятельностью, а Катерина Путина якобы возглавляет фонд «Иннопрактика».