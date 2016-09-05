Ростов-на-Дону, 5 сентября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта провели инспекцию в хуторе Шаумяновский Егорлыкского района. Ученики местной школы №10, в которой уже три года никак не завершится капремонт, вынуждены «грызть гранит науки» в помещении бывшей пекарни. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «фронтовиков» 5 сентября, посещают импровизированную школу около 200 юных хуторян.

onf.ru Обустроенный в магазине класс

Активисты ОНФ побывали на территории пустующего здания учебного заведения. Объект должен был быть завершён к июню прошлого года. Но и 1 сентября 2015-го торжественной линейки в школе не было. Вместо этого занятия проходят в комнатах, приспособленных для школьников. Соответственно, и горячем питании учеников не может быть и речи: перебиваются ребята булочками и соком. Помимо всего прочего, в помещении не соблюдаются санитарные нормы, безопасность дорожного движения отсутствует.

Стоит отметить, что в соседнем хуторе Кавалерский, который расположен в 12 километрах, общеобразовательная школа открыта, то есть учеников хутора Шаумяновский учебное заведение принять может. Но из-за дефицита водителей организовать школьный автобус местные чиновники не могут.

Напомним, что в донских школах, которые распахнули двери для учеников в День знаний, была проведена прокурорская проверка. В числе проблемных территорий Егорлыкский район упомянут не был. Надзорное ведомство информирует о капремонте в пяти общеобразовательных школах, которые в ближайшее время примут школяров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области 2,8 тыс. общеобразовательных заведений приняли 845,4 тыс. учеников, из них — 44,3 тыс. первоклашек. В некоторых школах региона выявлен дефицит школьной литературы.