Москва, 5 сентября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Нефть поднялась от локального минимума в $45,3 /баррель к району $47 по марке Brent. По мнению аналитика ТелеТрейд Марка Гойхмана, её поддержало и короткое «да» Владимира Путина в ответ на вопрос о целесообразности заморозки добычи экспортёрами.

Joel Penner Нефтепровод

«Технически возможно продолжение коррекции вверх, к $47,5—$48,2. Но в целом пока будет оставаться давление на котировки из-за превышения предложения над спросом. Напоминанием об этом служит и очередное увеличение числа буровых установок в США на 8 ед. на прошедшей неделе», — пояснил Гойхман.

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«Поэтому и усиление котировок нефти ограничено, и от указанных рубежей они, вероятно, оттолкнутся вниз. Но теперь важной поддержкой выступает зона $45−45,3», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 5 сентября, цены на нефть упали после пятничного роста на фоне слабой статистики по рынку труда США за август. Так, нефть Brent подешевела на $0,28, то есть на 0,6%. Стоимость барреля составляет $46,55. Нефть WTI снизилась на $0,27, то есть 0,61%. Баррель WTI стоит $44,17.