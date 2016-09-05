Элиста, 5 сентября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. В Калмыкии ищут виновного в травмировании рабочего на стройке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР 5 сентября, само ЧП произошло восемь месяцев назад, однако уголовное дело возбудили только сейчас.

Ben_Kerckx Куча кирпичей

Под уголовное преследование за нарушение охраны труда попало руководство ООО «Алексстрой». Следствие полагает, что именно это стало причиной инцидента, в результате которого одному из строителей был причинен по неосторожности тяжкой вред здоровью.

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ЧП произошло 21 декабря прошлого года на площадке строящегося многоквартирного дома по ул. Клыкова в Элисте. С высоты около двух метров из упаковки на рабочего осыпались кирпичи. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

В настоящее время следователи восстанавливают картину произошедшего, опрашивают свидетелей.

Добавим, что на прошлой неделе было возбуждено еще одно дело о производственном травматизме. Однако на этот раз рабочий ФГУП «Харада» погиб. Трагедия произошла 25 июля текущего года вблизи поселка Восход Октябрьского района. Тракторист-механизатор устранял неполадку в пресс-подборщике, с помощью которого он убирал на поле люцерну, и его затянуло в барабан. Еще один рабочий погиб в прошлом году на территории ООО «Троицкий кирпичный завод». Вместе с коллегой он чистил бункер по размешиванию глины. Травму, несовместимую с жизнью, он получил в результате неосторожного пуска валов.