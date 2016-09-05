Кирпичом по голове: На стройке в Калмыкии чуть не убило рабочего
Элиста, 5 сентября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. В Калмыкии ищут виновного в травмировании рабочего на стройке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР 5 сентября, само ЧП произошло восемь месяцев назад, однако уголовное дело возбудили только сейчас.
Под уголовное преследование за нарушение охраны труда попало руководство ООО «Алексстрой». Следствие полагает, что именно это стало причиной инцидента, в результате которого одному из строителей был причинен по неосторожности тяжкой вред здоровью.
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ЧП произошло 21 декабря прошлого года на площадке строящегося многоквартирного дома по ул. Клыкова в Элисте. С высоты около двух метров из упаковки на рабочего осыпались кирпичи. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.
В настоящее время следователи восстанавливают картину произошедшего, опрашивают свидетелей.
Добавим, что на прошлой неделе было возбуждено еще одно дело о производственном травматизме. Однако на этот раз рабочий ФГУП «Харада» погиб. Трагедия произошла 25 июля текущего года вблизи поселка Восход Октябрьского района. Тракторист-механизатор устранял неполадку в пресс-подборщике, с помощью которого он убирал на поле люцерну, и его затянуло в барабан. Еще один рабочий погиб в прошлом году на территории ООО «Троицкий кирпичный завод». Вместе с коллегой он чистил бункер по размешиванию глины. Травму, несовместимую с жизнью, он получил в результате неосторожного пуска валов.