Владивосток, 5 сентября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. У кризиса, как и любой медали, есть две стороны: безусловно, он отразился на бизнесе, однако в противном случае интенсивной реструктуризации экономики могло бы и не быть. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. По его словам, резкие изменения подтолкнули к перестройке отношение к импортонезависимости и развитию своего производства.

ICMA Photos Две стороны

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«Отразился кризис, конечно, негативно на бизнесе. Но у любой медали есть две стороны: не было бы счастья, да несчастье помогло. Я не думаю, что мы продолжили так интенсивно заниматься реструктуризацией экономики, если бы не санкции, кризисы, падение цен на нефть. Нам не повезло с той точки зрения, что всё это в одно время свалилось. А может быть, как раз то, что это всё в одно время и в одну точку попало, заставило нас более интенсивно заниматься перестройкой экономики, не только экспортом сырья, а импортонезависимостью, импортозамещением, развитием своего производства: и станкостроения, и электронной базы, и сельского хозяйства и так далее», — предположил эксперт.

Сергей Катырин уверен, что в некоторых сферах уже удалось преуспеть. Например, сельхозпроизводители «молятся богу, чтобы санкции не снимали ещё сто лет». В этом году Россия может выйти не первое место в мире по экспорту зерна, оставив позади и Канаду, и США. Рынок насытили курятиной, практически закрыли свинину и яйцо, активно поднимаются овощи, развивается садоводство.

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И «Программы импортозамещения живут своей жизнью, бизнес — своей»

«В чём-то мы пока проседаем: в говядине и молоке, например. Это более длинная окупаемость, более длинный срок восстановления. Ещё один нерешённый вопрос — у нас никто не различает молоко и молочный продукт. Высокотехнологичное оборудование для нефте — газодобычи, горизонтального бурения и прочее — это не только длинные деньги, но ещё и наука, высококвалифицированные кадры. Но задел сделан», — обозначил президент ТППР.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров, комментируя прогноз главы Сбербанка Германа Грефа относительно положительной динамики ВВП во второй половине 2016 года, заявил о наличии оснований для изменений ситуации в экономике к лучшему: это и рост цен на нефть, и стабилизация рубля. Эксперт не спешит говорить о долгосрочном экономическом росте, но при этом уверен, что сильно хуже уже не будет.